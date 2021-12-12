Fenerbahçe Meyer, Pelkas ve Novak ile yollarını ayıracak

12 Aralık 2021 Pazar, 10:40

Fenerbahçe’de devre arası transfer döneminin bir hayli hareketli geçmesi bekleniyor.

Sözcü'nün haberine göre, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya yeni takviyeler yapılacak ama yeni transferler için kontenjanın boşaltılması gerekiyor.

Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar'ın kiralık sözleşmesi sona eriyor ve sarı-lacivertli kulübe geri dönecek. Böylece Fenerbahçe'nin 15 yabancı oyuncusu olacak.

DIMITRIOS PELKAS MUTSUZ

Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında yapacağı yeni takviyeler için en az 3 oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Sezon başında transfer edilen Alman orta saha Max Meyer, Çek sol bek Novak ve Rusya'dan teklifler alan mutsuz Pelkas'la yolların ayrılması bekleniyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olan Attila Szalai ve Min Jae Kim gibi isimler kesinlikle satılmayacak, takımın omurgası korunacak.

KANATSIZ KANARYA

Fenerbahçe’nin kanatlarda forma giyen futbolcularının skora etkisi düşük. Ferdi Kadıoğlu'nun da ligde 9 maçtır gol ve asist katkısı bulunmuyor. 3'lü savunmada iki kanat bekinin geriye gelerek savunmaya destek vermesi nedeniyle kanat beklerinin hücuma katkısı da azalıyor.

Muhammed ligde 9 maçta forma giydi, gol ve asist katkısı sağlayamadı. Osayi 11 maçta 1 gol atarken, genellikle sol stoper ve sol bek olarak görev yapan Novak ise kanatlarda oynadığı 3 maçta skor katkısı sağlamadı, stoperde oynadığı Hatayspor maçında 1 gol, Alanyaspor maçında ise 1 asist yaptı. Sangare'nin 8 maçta 1 asisti var.