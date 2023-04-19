Flamengo'dan Jorge Jesus açıklaması! 'O kadar iyi çalışmadı!'
Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, Jorge Sampaoli için düzenlenen imza töreninde Jorge Jesus için de konuştu. Landim, "Jesus, Flamengo'ya teşekkür etmeli" dedi.
Jorge Sampaoli ile sözleşme imzalayan Flamengo'da Jorge Jesus'un yankıları devam ediyor.
Sampaoli'yi göreve getirmeden önce Jorge Jesus'la da ilgilenen Brezilya temsilcisinde Jesus için yeni bir açıklama geldi. Kulübün başkanı Rodolfo Landim, Sampaoli için düzenlenen imza töreninde Jesus için konuştu.
"FLAMENGO'DAN SONRA İYİ ÇALIŞMADI"
Landim, "Jesus Flamengo'ya, Flamengo'nun ona ettiğinden daha fazla teşekkür etmeli. Jesus ayrıldıktan sonra biz çalışmaya devam ettik, ama o buradan ayrıldıktan sonra o kadar iyi çalışmadı." dedi.
Kararlarıyla da ilgili konuşan Landim, "Bu kulübün ana sorumluluğu bana ait. Sorumlu biri varsa benim, Marcos Braz ya da Bruno Spindel değil. Onlar devam edecek." sözlerini kullandı.
Flamengo'da Haziran 2019-Temmuz 2020 arasında çalışan Jorge Jesus, 4 kupa kazanma başarısı göstermişti.
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