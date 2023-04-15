Flamengo'nun yeni hocası Jorge Sampaoli oldu

Yayınlanma: 15.04.2023 - 09:31

Güncelleme: 15.04.2023 - 09:31

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, Vitor Pereira'nın ardından yeni hocasını buldu ve resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda Sevilla ile yollarını ayıran Jorge Sampaoli'nin 31 Aralık 2024'e kadar teknik direktörlük koltuğunda oturacağı ifade edildi.

Bilindiği gibi bir süredir Flamengo kulübü, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için uğraşmış ancak Portekizli teknik adam sezon sonu gelmeden Brezilya ekibine olumlu ya da olumsuz bir cevap vermeyeceğini iletmişti.

Jesus'un durumundaki belirsizliği daha fazla beklemek istemeyen Kırmızı-siyahlı kulüp, Arjantinli teknik adam Sampaoli ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Jorge Jesus için Flamengo defterinin resmen kapanmış olması, Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti.