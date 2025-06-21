Flaş iddia! Fenerbahçe Jhon Duran için resmi teklifte bulundu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Jhon Duran için Suudia Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın kapısını çaldı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Al Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran için kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 Milyon euro'luk teklifte bulundu.

Jose Mourinho'nun transferine onay verdiği 21 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içinde kararını bildirmesi bekleniyor.

John Duran, Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti.