Flaş iddia! Galatasaray Ianis Hagi için devrede...
Yaşadığı ağır sakatlık sonrası eski formuna kavuşamayacağını düşünen Rangers, Ianis Hagi'yi satmaya karar verdi. Genç oyuncu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edildi.
Rangers ile etkili bir performans ortaya koyan Ianis Hagi yaşadığı ağır sakatlık sonrası gözden düştü.
Sporx'te yer alan habere göre; Rangers, 24 yaşındaki oyuncunun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu düşündüğü için oyuncuyu satmaya karar verdi.
Yıldız oyuncu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği yazılırken Hagi'yi isteyen birden fazla Avrupa kulübünün olduğu kaydedildi.
GHEORGHE HAGI FAKTÖRÜ
Babası Gheorghe Hagi'nin bir dönem Galatasaray'da forma giymesi ve kulüp ile olan ilişkisi sebebiyle oyuncunun sarı kırmızlı takımı tercih edebileceği belirtiliyor.
İspanya'dan Celta Vigo ve Sevilla'nın da 24 yaşındaki on numara ile ilgilendiği ifade edildi. 24 yaşındaki oyuncu Rangers ile 92 maça çıktı ve 15 gol, 21 asist yapma başarısı gösterdi.
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