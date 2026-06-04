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Florentino Perez video paylaşmıştı: Benfica'dan Jose Mourinho açıklaması!

Florentino Perez video paylaşmıştı: Benfica'dan Jose Mourinho açıklaması!

4.06.2026 19:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Florentino Perez video paylaşmıştı: Benfica'dan Jose Mourinho açıklaması!

Portekiz Ligi ekibi Benfica, Real Madrid'de başkan adayı Florentino Perez'in seçimi kazanması halinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun serbest kalma ücretini ödeyeceğini duyurdu.
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Real Madrid'de başkanlık seçimleri öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Benfica, başkan adayı Florentino Perez'in seçimleri kazanması halinde teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediğini duyurdu.

SERBEST KALMA ÜCRETİNİ ÖDEYECEK

Portekiz ekibinden yapılan resmi açıklamada, 7 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek seçimlerin ardından Perez'in göreve gelmesi durumunda Mourinho'nun transferinin gündeme geleceği belirtildi.

Benfica, deneyimli teknik direktörün sözleşmesinde 15 milyon Euro tutarında serbest kalma maddesi bulunduğunu ve olası ayrılığın bu bedel karşılığında gerçekleşeceğini açıkladı.

RIQUELME'NİN ADAYI JÜRGEN KLOPP

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid'de başkan adaylarından Enrique Riquelme'nin seçilmesi halinde takımın başına Jürgen Klopp'u getirmeyi planladığı öne sürüldü.

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