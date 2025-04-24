Florentino Perez, Vinicius sonrası Haaland'ı istiyor!
Real Madrid, Vinicius Junior'ın ayrılması durumunda Erling Haaland'ı transfer etmeye çalışacak.
Real Madrid, gelecek sezonun kadrosunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Takımın yıldızı Vinicius JR'ın ayrılması durumunda başkan Florentino Perez, büyük bir transfer için kollarını sıvamış durumda.
The Athletic'in haberine göre Real Madrid, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklife Vinicius'un 'Evet' demesi halinde Manchester City forması giyen Erling Haaland'ı transfer etmeye çalışacak.
Norveçli yıldız, Manchester City ile bu sezon kontratını yenilemiş ve 2034'e kadar kendini İngiliz ekibine bağlayan yeni sözleşmeye imza atmıştı.
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