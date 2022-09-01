Florian Grillitsch, Ajax'ta
Ajax, transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Florian Grillitsch ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray ve Trazonspor'un da gündemine gelen Florian Grillitsch, Ajax'a transfer oldu.
Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Avusturyalı futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ajax ayrıca Grillitsch'in sözleşmesinde +2 yıl daha opsiyon bulunduğunu duyurdu.
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