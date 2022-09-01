Florian Grillitsch, Ajax'ta

Ajax, transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Florian Grillitsch ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 19:31
Florian Grillitsch, Ajax'ta
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Galatasaray ve Trazonspor'un da gündemine gelen Florian Grillitsch, Ajax'a transfer oldu.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Avusturyalı futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ajax ayrıca Grillitsch'in sözleşmesinde +2 yıl daha opsiyon bulunduğunu duyurdu.


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