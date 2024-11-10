Fode Koita'dan Jose Mourinho'ya gönderme
Sivassporlu Fode Koita, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yaptı.
Sivassporlu Fode Koita, Fenerbahçe'ye 4-0 kaybettikleri maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sarı-lacivertli takımın attığı ilk golde elle oynama olduğunu belirten Fode Koita, pozisyonun videosunu paylaştı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki pozisyonlarını sosyal medyadan paylaşan Jose Mourinho'ya gönderme yapan Fode Koita, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Portekizli teknik adamı etiketledi.
Etiketler: #fode koita #Sivasspor #jose mourinho
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