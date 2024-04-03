Pep Guardiola açıkladı: Real Madrid maçı öncesi Manchester City'ye kötü haber!
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, İngiliz futbolcu Kyle Walker'ın sakatlığına dair açıklama yaptı.
Milli arada İngiltere'nin, Brezilya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Kyle Walker'dan kötü haber geldi.
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, 33 yaşındaki İngiliz futbolcunun, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacakları Real Madrid maçında yer almayacağını söyledi.
Kyle Walker
Pep Guardiola'nın açıklaması şu şekilde:
"Kulüp doktoru gelecek hafta oynayacağımız Real Madrid maçında Kyle Walker'ın hazır olmayacağını söyledi. Ama Kyle Walker özel bir genetiğe sahip. Doktor çok ciddi olduğunu söyledi ama Walker, Walker'dır."
38 MAÇTA 3 ASİST
Bu sezon Manchester City formasıyla 38 resmi maça çıkan Kyle Walker bu karşılaşmalarda 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Real Madrid ile Manchester City, 9 Nisan Salı günü Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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