Pep Guardiola açıkladı: Real Madrid maçı öncesi Manchester City'ye kötü haber!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, İngiliz futbolcu Kyle Walker'ın sakatlığına dair açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:03
Pep Guardiola açıkladı: Real Madrid maçı öncesi Manchester City'ye kötü haber!
Abone Ol google-news

Milli arada İngiltere'nin, Brezilya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Kyle Walker'dan kötü haber geldi.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, 33 yaşındaki İngiliz futbolcunun, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacakları Real Madrid maçında yer almayacağını söyledi.

Kyle Walker

Pep Guardiola'nın açıklaması şu şekilde:

"Kulüp doktoru gelecek hafta oynayacağımız Real Madrid maçında Kyle Walker'ın hazır olmayacağını söyledi. Ama Kyle Walker özel bir genetiğe sahip. Doktor çok ciddi olduğunu söyledi ama Walker, Walker'dır."

38 MAÇTA 3 ASİST

Bu sezon Manchester City formasıyla 38 resmi maça çıkan Kyle Walker bu karşılaşmalarda 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Real Madrid ile Manchester City, 9 Nisan Salı günü Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


Kyle Walker haberleri pep guardiola haberleri real madrid haberleri Manchester City haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri

İlgili Haberler

Real Madrid'li Luka Modric'ten UEFA Şampiyonlar Ligi itirafı!

Real Madrid'li Luka Modric'ten UEFA Şampiyonlar Ligi itirafı!
Şampiyonlar Ligi'nde favoriler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde favoriler belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amy Winehouse filmine büyük tepki: 'Bu filmi yapanlar tutuklanmalı!'

Amy Winehouse filmine büyük tepki: 'Bu filmi yapanlar tutuklanmalı!'
29 kişinin hayatını kaybettiği faciada görgü tanıkları konuştu: ‘Otoparktan sürünerek çıkabildik’

29 kişinin hayatını kaybettiği faciada görgü tanıkları konuştu: ‘Otoparktan sürünerek çıkabildik’
Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler

Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler
Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na 'Kimsin?' diye seslendiği anlar tekrar gündem oldu

Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na 'Kimsin?' diye seslendiği anlar tekrar gündem oldu
Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü
Profesörden '50 yıl sonra' uyarısı: 'İki çocuktan birinde görülecek...'

Profesörden '50 yıl sonra' uyarısı: 'İki çocuktan birinde görülecek...'
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz taşınımı… 3 Nisan 2024 Çarşamba hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz taşınımı… 3 Nisan 2024 Çarşamba hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?