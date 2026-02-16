Formayı ayağıyla itmişti: Kartal Kayra Yılmaz'dan özür açıklaması

Beşiktaş, dün akşam RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Son dakikalarda gelen gol ile galibiyeti yakalayan Beşiktaş, maçı 3-2 kazandı.

Maça, yedek kulübesinde oturan Kartal Kayra Yılmaz'ın hareketi damga vurdu. Yılmaz'ın maçın son anlarında Beşiktaş formasını ayağı ile itmesi kameralara yansıdı.

Görüntüler kısa sürede tepki çekerken genç oyuncudan yazılı açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklamasını paylaşan Yılmaz, "14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim" dedi.

"BENİ DE FAZLASIYLA ÜZDÜ"

Kartal Kayra Yılmaz, şunları yazdı:

"Bugün maç sırasında yedek kulübesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan bir görüntü hakkında bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Beşiktaş forması benim için her zaman büyük bir gurur ve onurdur. Görüntülerde yer alan pozisyonda formamızın yere düştüğünün o an farkında değildim. Maçın heyecanı ve konsantrasyonuyla tamamen refleksif bir hareket sonucunda oluşan bu durumun taraftarlarımızı üzdüğünü görmek beni de fazlasıyla üzmüştür.

14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim.

Sahada her zaman olduğu gibi armamız için mücadele etmeye devam edeceğim.

Saygılarımla"