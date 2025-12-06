Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 19:30:00
Güncellenme:
Formula 1'de son durak Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun şampiyonunu belirleyecek 24. ve son ayak Abu Dabi Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 7 Aralık'ta yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 22.207 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Hollandalı pilotun 0.201 saniye arkasında şampiyona lideri McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris ikinci, Verstappen'in 0.230 saniye gerisindeki McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü oldu.

Verstappen'in sezonu şampiyon tamamlayabilmesi için yarınki yarışı kazanması ve şampiyona lideri Norris'in ilk 3'e girememesi gerekiyor.

Lider Norris, 7 Aralık'ta TSİ 16.00'da başlayacak yarış sonunda podyuma çıkması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

