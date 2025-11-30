Cumhuriyet Gazetesi Logo
F1'de Max Verstappen şampiyonluk mücadelesini son yarışa taşıdı!

30.11.2025 20:51:00
Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun sondan bir önceki yarışı Katar Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk geçen isim oldu!

Formula 1'de sondan 2. yarış olan Katar GP'de Max Verstappen kazandı; şampiyonluk son yarışa kaldı.

McLaren'den Oscar Piastri ikinci sırada yer alırken, Williams'ın İspanyol pilotu Carlos Sainz sürpriz biçimde 3. sırayı alıp podyumun son basamağında yer aldı.

Image

ŞAMPİYONADA FARK 12'YE İNDİ

Şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda yer alan ve yarışa ilk sırada başlayan Lando Norris, ancak 4. sırayı alabildi.

Abu Dabi'deki son yarış öncesi Max Verstappen puanını 396 yaptı ve lider Norris ile aradaki farkı 12'ye kadar indirdi.

Uzun süre sürücüler klasmanında liderliği götüren Oscar Piastri ise 392 puanda kaldı ve şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.

Son yarış 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da Abu Dhabi'de koşulacak.

İlgili Konular: #formula 1 #Max Verstappen #Lando Norris

