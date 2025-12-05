Cumhuriyet Gazetesi Logo
Formula 1'de heyecan artıyor: Şampiyon Abu Dabi'de belli olacak!

5.12.2025 13:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Formula 1'de sezonun 24. ve son yarışı Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Abu Dabi Grand Prix'sinde 3 pilot, şampiyonluk için piste çıkacak.

Formula 1 2025 sezonu Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek.

Yarış ise 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Son etap öncesi pilotlar klasmanında McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, 408 puanla zirvede yer alıyor.

Geçen hafta, Katar Grand Prix'sinde zafere uzanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 396 puana ulaşarak son etap öncesi ikinci sıraya yükselmişti. McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 392 puanla üçüncü sırada yer aldı. 

Abu Dabi Grand Prix'sinde alınacak sonuçlara göre Lando Norris, Max Verstappen ya da Oscar Piastri, 2025 sezonunun şampiyonu olacak. 

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 396

3. Oscar Piastri (Avustralya): 392

4. George Russell (Büyük Britanya): 309

5. Charles Leclerc (Monako): 230

- Takımlar

1. McLaren: 800

2. Mercedes: 459

3. Red Bull Racing: 426

4. Ferrari: 382

5. Williams: 137

İlgili Konular: #formula 1 #Max Verstappen #Lando Norris

