Formula 1’de yeni ortaklık

Dünyanın en büyük motorsporları organizasyonu Formula 1, PepsiCo ile resmi ortaklığını duyurdu. Yapılan anlaşma kapsamında PepsiCo’nun markaları Sting, Gatorade ve Doritos, Formula 1’in milyonlarca takipçisiyle bir araya gelecek. Sting, Formula 1’in resmi enerji içeceği, Gatorade, resmi spor içeceği, Doritos ise organizasyonun resmi tuzlu atıştırmalık ortağı oldu. PepsiCo ayrıca anlaşma kapsamında 21 yarışta taraftar alanlarında aktivasyon ve bilet fırsatları sağlayacak. PepsiCo, önümüzdeki haftalarda sporda kadınların yerinin güçlendirilmesi konusundaki uzun süreli taahhüdünün bir parçası olarak F1 Akademisi’ne dahil oluşunun detaylarını da paylaşacak.





PepsiCo Uluslararası İçecekler İcra Kurulu Başkanı Eugene Willemsen, “Formula 1 ile bu ortaklık, olağanüstü hayran deneyimleri yaratma tutkusunu paylaşan iki küresel gücün mükemmel birleşimini temsil ediyor” dedi.

Formula 1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali şunları söyledi: “Bugün, hayranlarımıza ve dünya çapındaki müşterilerimize heyecanı, eğlenceyi ve çeşitli aktivasyonları gerçekleştirmek için bir araya gelen iki ikonik, tarihi ve küresel markayı kutluyoruz. PepsiCo, sporumuzun yeni kitlelere ulaşmak için bir platform olarak sağlayabileceği muazzam potansiyeli gördü. Bu yolla dünya çapındaki inanılmaz ürünleri aracılığıyla müşterilerine de ulaşacağız.”