Formula 1, gelecek yıl sprint yarışlarının sayısını üçten altıya çıkaracak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl başlanan sprint yarışlarının sayısı gelecek yıldan itibaren üçten altıya yükseltilecek.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 20:20
Formula 1, gelecek yıl sprint yarışlarının sayısını üçten altıya çıkaracak
Abone Ol google-news

Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, "2023 Formula 1 sezonu ve sonrasında düzenlenecek ek sprint yarışları için planlar onaylandı ve sprint yarışı sayısı üçten altıya çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Sprint yarışının olduğu Grand Prix'lerde, sıralama turunda en hızlı zamana imza atan pilot, yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Sprint yarışında kazanılan puanlar ise yarış başlangıcında liderlik dışındaki diğer sıraların belirlenmesinde etkili olacak.


formula 1 kural

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler