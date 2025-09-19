Cumhuriyet Gazetesi Logo
Formula 1 heyecanı Azerbaycan'da sürüyor: Azerbaycan Grand Prix'si saat kaçta hangi kanalda?

Formula 1 heyecanı Azerbaycan'da sürüyor: Azerbaycan Grand Prix'si saat kaçta hangi kanalda?

19.09.2025 11:55:00
Güncellenme:
AA cumhuriyet
Takip Et:
Formula 1 heyecanı Azerbaycan'da sürüyor: Azerbaycan Grand Prix'si saat kaçta hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek. Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 21 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si beIN SPORTS4 kanalında yayımlanacak.

MCLAREN SEZONA DAMGA VURDU

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 3, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 293

3. Max Verstappen (Hollanda): 230

4. George Russell (Büyük Britanya): 194

5. Charles Leclerc (Monako): 163

TAKIMLAR

1. McLaren: 617

2. Ferrari: 280

3. Mercedes: 260

4. Red Bull Racing: 239

5. Williams: 86

İlgili Konular: #formula 1 #Azerbaycan Grand Prix #McLaren