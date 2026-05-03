Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

3.05.2026 09:49:00
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Miami Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde bugün gerçekleştirilecek Miami Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 27.798'lik derecesiyle Çin ve Japonya'nın ardından Miami'de üst üste üçüncü pole pozisyonunu kazandı.

Antonelli'nin 0.166 saniye gerisindeki Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.345 saniye farkla Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı aldı.

Miami Grand Prix'sine bugün TSİ 23.00'te start verilecek.

Formula 1, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 yılından itibaren yeniden takvime dahil edileceğini açıkladı. Organizasyonun, 2027-2031 yılları arasında Türkiye'de düzenleneceği bildirildi. Yarışlara, Tuzla'da yer alan İstanbul Park ev sahipliği yapacak. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Ulaşım, altyapı ve tüm ihtiyaçlarda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" dedi.
Türkiye Grand Prix'sinin 2027'den itibaren 5 yıl boyunca takvimde yer alacağı açıklandı.
Türkiye Grand Prix'si, motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'in 2027 takviminde yer alacak. Oracle Red Bull Racing takımının pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul'un önemli kültürel alanlarını F1 aracıyla turladı.