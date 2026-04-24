5 yıl boyunca takvimde yer alacak: Formula 1, Türkiye'ye geri döndü

Formula 1 heyecanı, 6 yıl sonra yeniden Türkiye'de yaşanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Formula 1 yarışlarının 2027 yılında yeniden İstanbul'da düzenleneceğini duyurması, motor sporları tutkunlarını heyecanlandırdı.

Türkiye Grand Prix'si, motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'in 2027 takviminde yer alacak.

İstanbul Park, 2005-2011 ve 2020-2021 yıllarından sonra gelecek sene Formula 1'e 10. kez ev sahipliği yapacak.

YARIŞSEVERLERİN ÖZLEMİ SONA ERİYOR

Yarışseverlerin Türkiye Grand Prix'si özlemi, gelecek sene düzenlenecek etapla sona erecek.

Gelecek yıl İstanbul'daki 5,3 kilometrelik pistte yeniden F1 araçlarından motor sesleri yükselecek.

İlk kez 2005'te F1 takvimine dahil olan Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar aralıksız düzenlendi.

Daha sonra pandemi sırasında bazı etapların iptal edilmesiyle tekrar İstanbul'un ev sahipliği yaptığı yarış, 2020'de seyircisiz ve son olarak 2021'de yarı kapasiteyle gerçekleştirildi.

Şu ana kadar İstanbul Park'ta düzenlenen etaplar, kazanan pilotlar ve takımları şöyle:

2021 Valtteri Bottas - Mercedes

2020 Lewis Hamilton - Mercedes

2011 Sebastian Vettel - Red Bull

2010 Lewis Hamilton - McLaren

2009 Jenson Button - Brawn GP

2008 Felipe Massa - Ferrari

2007 Felipe Massa - Ferrari

2006 Felipe Massa - Ferrari

2005 Kimi Raikkonen - McLaren

EN BAŞARILI PİLOT FELİPE MASSA

Türkiye Grand Prix'sinde geride kalan 9 yarış sonunda en başarılı pilot, Brezilyalı Felipe Massa oldu.

Eski Ferrari pilotu Massa, 2006, 2007 ve 2008'de üst üste 3 yıl podyumun zirvesine çıktı.

Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 2, Raikkonen, Button, Vettel ve Bottas ise birer kez Türkiye'den kupayla ayrıldı.

HAMİLTON 2020'DE ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, Mercedes koltuğunda otururken İstanbul'da galip geldiği 2020'deki yarışta şampiyonluğunu ilan etti.

Kariyerinin 7. şampiyonluğunu İstanbul'da elde eden Hamilton, Alman Michael Schumacher'in F1 tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan pilotu rekoruna da ortak oldu.

İstanbul'da 2010'da ise McLaren ile kazanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde iki kez zafere ulaştı.

İLK YARIŞI RAİKKONEN KAZANDI

İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı.

O dönem McLaren-Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta 1 saat 24 dakika 34.454 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçmeyi başardı.

MASSA, KARİYERİNDEKİ İLK BİRİNCİLİĞİ İSTANBUL'DA ALDI

Felipe Massa kariyerindeki ilk birinciliği, 2006'da 1.28.51.082'lik derecesiyle İstanbul'da aldı.

Massa, 2007'de 1.26.42.161'lik derecesiyle İstanbul Park'ta üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı.

Eski Brezilyalı pilot, 2008'de de 1.26.49.451 ile yine birinci olup İstanbul'da üçüncü zaferini elde etti.

BÜYÜK BRİTANYALILAR ÜÇ KEZ ZAFERE UZANDI

İstanbul'da 2009, 2010 ve 2020'deki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi.

Brawn GP takımından Jenson Button, 2009'da 1.26.24.848'lik derecesiyle kazandı.

Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes adına 2010'daki yarışı 1.28.47.620'yle, Mercedes ile İstanbul'da şampiyonluğunu ilan ettiği 2020'deki etabı da 1.42.19.313'le birinci sırada bitirdi.

VETTEL, ŞAMPİYON OLDUĞU 2011'DE İSTANBUL'DA DA KAZANDI

İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen yarışı, 1.30.17.558'lik zamanıyla Alman Sebastian Vettel kazandı.

O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.

ALONSO, SCHUMACHER VE VERSTAPPEN'İN BİRİNCİLİĞİ YOK

F1'de 2005 ve 2006'nın şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ile 7 kez dünya şampiyonu Alman Michael Schumacher, İstanbul Park Pisti'nde birincilik elde edemedi.

İstanbul'daki ilk iki yarışı ikinci sırada tamamlayan Alonso, 2007 ve 2011'de üçüncü, 2008'de 6'ncı, 2009'da 10'uncu, 2010'da 8'inci oldu.

Schumacher ise İstanbul'da 2005'te yapılan yarışı bitiremedi, 2006'da üçüncü sırayı aldı. Sonraki 3 yıl F1'e ara veren Alman pilot, 2010'da 4'üncü, 2011'de 12. sırayı elde etti.

Dört kez F1 şampiyonu Verstappen de Red Bull adına İstanbul'da yarıştığı 2020'de 6'ncı, 2021'de ikinci sırayı aldı.

12 PİLOT PODYUMA ÇIKTI

Formula 1'de İstanbul Park'ta düzenlenen 9 yarışta 12 pilot, podyum sevinci yaşadı.

Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Max Verstappen ve Sergio Perez, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.

EN HIZLI TUR MONTOYA'DA

Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya, İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanını elinde bulunduruyor.

McLaren-Mercedes adına yarışan Montoya, 2005'teki müsabakanın 39. turunda 1.24.770'lik derecesiyle İstanbul Park Pisti'nde en hızlı tur zamanına sahip pilot oldu.