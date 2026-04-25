Cumhuriyet Gazetesi Logo
Formula 1 aracıyla İstanbul turu

Formula 1 aracıyla İstanbul turu

25.04.2026 16:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Formula 1 aracıyla İstanbul turu

Türkiye Grand Prix'si, motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'in 2027 takviminde yer alacak. Oracle Red Bull Racing takımının pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul’un önemli kültürel alanlarını F1 aracıyla turladı.

Formula 1’in 5 yıl aradan sonra yeniden Türkiye dönmesiyle motor sporları dünyasının gözü İstanbul’a çevrildi.

Oracle Red Bull Racing takımının pilotu Yuki Tsunoda, Haydarpaşa Limanı ve Kız Kulesi gibi İstanbul’un önemli kültürel alanlarını F1 aracıyla turladı. Büyük ilgi toplayan Tsunoda, İstanbul Park Pisti’nde de aracıyla test sürüşü yaptı. Tsunoda, Filenin Sultanları’nın yıldızı Red Bull sporcusu Hande Baladın’la İstanbul Park’ta bir araya geldi. 

Image

Yuki Tsunoda, “İstanbul Park harika bir pist. Burada sürüş yapmak çok keyifli” dedi. Baladın ise “Yuki ile 2021’de yine İstanbul’da bir araya gelmiştik. Önümüzdeki sene yarışları yakından takip edeceğim” diye konuştu.

İlgili Konular: #İstanbul #formula 1 #Red Bull

