Formula 1 pilotu Sebastian Vettel kimdir, kaç yaşında? Formula 1 pilotu Sebastian Vettel emekli mi oluyor?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 15:10

Sebastian Vettel 3 Temmuz 1987 yılında Batı Almanya'da doğdu. Yarış kariyerine 1995 yılında 8 yaşında karting ile başladı. 2001 yılında 14 yaşındayken Junior Monako Kart Serisini kazandı. 2003 yılında 16 yaşında iken açık araç serilerine geçiş yaptı ve 2004 yılında 17 yaşında Almanya Formula BMW Şampiyonası'nda 20 yarışın 18'ini kazanarak şampiyon oldu. 2006 Formula 3 Avrupa serisini Paul di Resta'nın ardından ikinci sırada bitiren Vettel, aynı zamanda Formula Renault serisinde de yarıştı Misano'daki yarışı Pastor Maldonado'nun diskalifiye edilmesiyle kazandı.

Sezon devam ederken Formula 1 2006 Türkiye Grand Prix'inde Sauber takımının, takımdan kovulan Jacques Villeneuve yerine takımın 3. pilotu Robert Kubica'yı yarış koltuğuna oturtmasıyla, takımın 3. pilotu olarak Cuma günkü antrenman seansına 19 yaş 53 günlükken çıkan Vettel, "bir Formula 1 yarışına çıkan en genç pilot" rekorunu kırdı.

2007 sezonuna Sauber takımının test pilotu olarak başlayan Vettel, Robert Kubica'nın Kanada Grand Prix'inde geçirdiği kazanın ertesinde Birleşik Devletler Grand Prix'inde yarışamayacağının açıklanmasının ardından 19 yaş 349 günlükken çıktığı Formula 1 yarışında, "bir Formula 1 yarışına çıkan en genç 6.pilot" unvanını kazandı

Vettel, Nico Rosberg'in yarış dışı kalmasının ardından 8. olarak 1 puan almış ve "bir Formula 1 yarışında puan alan en genç pilot" rekorunu kırdı. 31 Temmuz 2007'de Sauber takımından ayrılan Vettel, Scuderia Toro Rosso takımına geçti. Sezonu 6 puanla 14. sırada tamamladı.

Monza pistinde koşulan İtalya Grand Prix yarışında , "Formula 1 yarışına ilk sırada başlayan en genç pilot" unvanını aldı. Sezonu 35 puanla 8. tamamladı.

2010 sezonunda F1 tarihinin en genç şampiyonu unvanı ve ilk şampiyonluğunu kazandı. 2011 sezonunda 19 yarıştan 11'ini kazandı, 2. Dünya Şampiyonluğunu elde etti. 2012 Brezilya Grand Prix'ine en yakın rakibi olan Fernando Alonso'nun 13 puan önünde geldi ve yarışı 6. bitirdi.

2014 sezonunda Ferrari'den sözleşme teklifi gelince kabul etti ve Red Bull Racing kariyeri sonlanmış oldu. 2017 yılında 13 kez de podyuma çıktı. 2018 yılında Vettel sezonu 320 puanla 2. bitir

12 Mayıs 2020 tarihinde Sebastian Vettel, Ferrari'den ayrılacağını açıkladı.

SEBASTİAN VETTEL EMEKLİ Mİ OLUYOR?

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olma kararı aldığını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Formula 1'den emekli olacağını duyuran 35 yaşındaki Vettel, "Emeklilik, uzun zamandır düşündüğüm ve benim için alınması zor bir karardı. Yıl sonunda, gelecekte neye odaklanacağıma karar vermek için kendime vakit ayıracağım. Önceliğim, ailemle daha fazla vakit geçirmek olacak." ifadelerini kullandı.



























