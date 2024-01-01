Formula 1 takımı Alfa Romeo Sauber'in yeni adı belli oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası takımlarından Alfa Romeo Sauber, 2024 ve 2025 sezonlarında Stake F1 ismiyle yarışlara katılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 17:29
Formula 1 takımı Alfa Romeo Sauber'in yeni adı belli oldu!
Abone Ol google-news

Formula 1'de 2024 sezonu öncesinde Alfa Romeo Sauber takım adını değiştirdi.

İsviçre merkezli takımdan yapılan açıklamada 2024 ve 2025 sezonlarında Stake F1 adıyla yarışılacağı belirtildi.

Stake, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ile de önceki yıl sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

Stake F1, 2024 sezonunda da Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou'yla yarışacak.

FORMULA 1'DE 2024 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Max Verstappen'in şampiyonluğuyla tamamlanan 2023 sezonunun ardından Formula 1'de yeni sezon 2 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

24 yarışın yer aldığı sezon, 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona erecek.

Pandemi nedeniyle takvimden çıkartılan Çin, bu sezon Formula 1 takvimine dönecek.


Stake F1 alfa romeo formula 1

İlgili Haberler

Ümit Özat'tan flaş Süper Kupa yorumu: 'Atatürk düşmanlığı yapılıyor'

Ümit Özat'tan flaş Süper Kupa yorumu: 'Atatürk düşmanlığı yapılıyor'
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması: 'Ülkemiz, Cumhuriyetimiz ve Mustafa Kemal Atatürk üstün değerimizdir'

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması: 'Ülkemiz, Cumhuriyetimiz ve Mustafa Kemal Atatürk üstün değerimizdir'
AKP'li profesör, Süper Kupa'daki skandalı savundu: Hitler ile çıkmasına izin verecek misiniz?

AKP'li profesör, Süper Kupa'daki skandalı savundu: Hitler ile çıkmasına izin verecek misiniz?

En Çok Okunan Haberler