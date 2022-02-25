Formula 1 yönetiminden Rusya Grand Prix'si açıklaması
Formula 1 yönetimi, dünya şampiyonası takviminde değişiklik yapılacağını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi, spor camiasını da etkilemeye devam ediyor.
Formula 1 pilotları Alman Sebastian Vettel ile Hollandalı Max Verstappen'in Rusya Grand Prix'sine karşı tutum almasının ardından Formula 1 yönetiminden bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre, Formula 1 Dünya Şampiyonası Rusya'da düzenlenmeyecek.
Formula 1 yönetimi, Ukrayna'daki durumu yakından takip ettiğini dile getirirken Rusya Grand Prix'sinin bu şartlar altında düzenlenmesinin imkansız olduğunu bildirdi.
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