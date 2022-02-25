Formula 1 yönetiminden Rusya Grand Prix'si açıklaması

25 Şubat 2022 Cuma, 15:24

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi, spor camiasını da etkilemeye devam ediyor.

Formula 1 pilotları Alman Sebastian Vettel ile Hollandalı Max Verstappen'in Rusya Grand Prix'sine karşı tutum almasının ardından Formula 1 yönetiminden bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Formula 1 Dünya Şampiyonası Rusya'da düzenlenmeyecek.

Formula 1 yönetimi, Ukrayna'daki durumu yakından takip ettiğini dile getirirken Rusya Grand Prix'sinin bu şartlar altında düzenlenmesinin imkansız olduğunu bildirdi.