Formula 1 yönetiminden Rusya Grand Prix'si kararı

03 Mart 2022 Perşembe, 14:40

Spor dünyasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkileri devam ediyor.

Bu yıl yarış takiminde yer alan Rusya Grand Prix'sinin geçen hafta alınan kararla iptal edilmesinin ardından Formula 1 yönetiminden bir açıklama daha yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'si organizatörleri ile olan sözleşmesini feshetti. Sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte Formula 1 yarışları ikinci bir duyuruya kadar Rusya'da düzenlenemeyecek.

Formula 1 pilotları Alman Sebastian Vettel ile Hollandalı Max Verstappen, geçen hafta yaptıkları açıklamada Rusya Grand Prix'sinin düzenlenmesi halinde bu ülkede yarışmayacaklarını açıklamıştı.



