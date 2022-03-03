Formula 1 yönetiminden Rusya Grand Prix'si kararı
Formula 1 yönetimi, Rusya ile imzalanan sözleşmeyi feshettiğini duyurarak artık bu ülkede yarış düzenlenmeyeceğini açıkladı.
Spor dünyasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkileri devam ediyor.
Bu yıl yarış takiminde yer alan Rusya Grand Prix'sinin geçen hafta alınan kararla iptal edilmesinin ardından Formula 1 yönetiminden bir açıklama daha yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre, Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'si organizatörleri ile olan sözleşmesini feshetti. Sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte Formula 1 yarışları ikinci bir duyuruya kadar Rusya'da düzenlenemeyecek.
Formula 1 pilotları Alman Sebastian Vettel ile Hollandalı Max Verstappen, geçen hafta yaptıkları açıklamada Rusya Grand Prix'sinin düzenlenmesi halinde bu ülkede yarışmayacaklarını açıklamıştı.
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