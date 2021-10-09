Formula 1'de 2. gün heyecanı!

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde ikinci gün yağmurlu başladı

DHA
09 Ekim 2021 Cumartesi, 09:15
Formula 1'de 2. gün heyecanı!
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Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde ikinci gün yağmurlu başladı. Dünkü antrenman turları sonrası araçlar lastik değişimine gitmek zorunda kalacak.

Öğleden sonra 15.00 ile 16.00 arasındaki sıralama turları ise yarışın kaderini belirleyecek.
İstanbul Park'ta organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16’ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde ilk gün antrenman turlarında Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ses getirmişti.


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