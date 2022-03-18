Formula 1'de Büyük Britanyalı pilotlar başı çekiyor

18 Mart 2022 Cuma, 11:16

Hafta sonu Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 14 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek.

Markalar klasmanında son 8 yıldır zirvenin sahibi Mercedes, bu sezonun da favorisi olarak öne çıkıyor. 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, bu sezon vatandaşı George Russell ile Mercedes koltuğunu paylaşacak.

Red Bull'da son şampiyon Hollandalı Max Verstappen, Meksikalı Sergio Perez ile takım arkadaş olmayı sürdürecek.

Ferrari'de ise Monakolu Charles Leclerc ve İspanyol Carlos Sainz Jr takımda yer alacak.

BÜYÜK BRİTANYA BAŞI ÇEKİYOR

Formula 1 takviminde bu sezon 22 yarış yapılacak.

Bu sezon yarışacak pilotların ülke sıralamasında 3 yarışçı ile Büyük Britanya başı çekiyor. Bu ülkeyi ikişer pilotla Kanada, Almanya, İspanya ve Fransa takip ediyor.

Şampiyonada birer de Fin, Monakolu, Hollandalı, Taylandlı, Avustralyalı, Meksikalı, Danimarkalı, Japon ve Çinli pilot piste çıkacak.

6 TAKIM KADRO DEĞİŞTİRMEDİ

Yeni sezonda mücadele edecek 10 takımın 6'sı 2021'e başladığı kadrolarıyla piste çıkacak.

AlphaTauri, Alpine, Aston Martin, Ferrari, McLaren ve Red Bull takımları, bu sezon da aynı pilot çiftiyle pistlerde boy gösterecek.

FORMULA 1'DE İLK ÇİNLİ PİLOT

Formula 1'de 2022 sezonunda bir pilot ilk kez piste çıkacak.

Geçen sezon Formula 2 Şampiyonası'nda üçüncü olan Çinli pilot Guanyu Zhou, Alfa Romeo takımında mücadele edecek.

Guanyu Zhou, Formula 1'deki ilk Çinli pilot unvanını elde edecek. Geçen sezon Mercedes'te yarışan Fin Valtteri Bottas, Zhou'nun takım arkadaşı olacak.

HAAS'TA MAZEPİN İLE YOLLAR AYRILDI

ABD'li iş insanı Gene Haas'ın sahibi olduğu Haas, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında Rus pilot Nikita Mazepin ve Rus sponsoru Uralkali'nin sözleşmesini feshetti.

Haas, Mazepin'in yerine eski pilotlarından Danimarkalı Kevin Magnussen'i getirdi.

Kariyerinde 2014 ve 2015'te McLaren, 2016'da Renault için yarışan Danimarkalı pilot, 2017-2020 yıllarında da Haas'ın başarısı için mücadele etti.

RAİKKONEN'İN REKORLARI KIRILMAYI BEKLİYOR

Formula 1'de birçok rekoru elinde bulunduran Fin pilot Kimi Raikkonen, 2022 sezonu öncesi 21 yıllık kariyerini sonlandırdı.

Raikkonen, en çok yarışta yer alan (349) sürücü rekorunu elinde tutuyor. İspanyol Fernando Alonso'nun (333) bu sezon rekoru kırma fırsatı bulunuyor.

Bu sezon Raikkonen'in en fazla tur (18 bin 621) ve yarış (278) tamamlama rekorları da kırılabilir. Alonso, söz konusu rekorlarda Raikkonen'in 586 tur ve 13 yarış gerisinde yer alıyor.

HAMİLTON REKOR PEŞİNDE

Lewis Hamilton, 2022 sezonunda Formula 1'in en fazla şampiyon olan pilotu unvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.

Yedişer şampiyonluk yaşayan Hamilton ve Alman Michael Schumacher zirveyi paylaşıyor.

Geçen sezonun son yarışında şampiyonluğu Max Verstappen'e kaptıran Hamilton, Schumacher'i geride bırakamamıştı.

EN ÇOK YARIŞ KAZANAN HAMİLTON

Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde 103 birincilikle Lewis Hamilton bulunuyor.

Damalı bayrağı 91 kez ilk sırada gören ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Sebastian Vettel, 51 zaferle Fransız Alain Prost ve 41 galibiyetle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

Hamilton, kazandığı 103 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

PİLOTLAR VE TAKIMLARI

2022 sezonunda yarışacak takımlar ve pilotları şöyle:

Mercedes: Lewis Hamilton, George Russell (Büyük Britanya)

Ferrari: Charles Leclerc (Monako), Carlos Sainz Jr (İspanya)

Aston Martin: Sebastian Vettel (Almanya), Lance Stroll (Kanada)

Haas: Kevin Magnussen (Danimarka), Mick Schumacher (Almanya)

Red Bull: Max Verstappen (Hollanda), Sergio Perez (Meksika)

McLaren: Daniel Ricciardo (Avustralya), Lando Norris (Büyük Britanya)

Williams: Nicholas Latifi (Kanada), Alexander Albon (Tayland)

Alpine: Esteban Ocon (Fransa), Fernando Alonso (İspanya)

AlphaTauri: Pierre Gasly (Fransa), Yuki Tsunoda (Japonya)

Alfa Romeo: Valtteri Bottas (Finlandiya), Guanyu Zhou (Çin)