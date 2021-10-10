Formula 1'de çıkış izdihamı: Teller yıkıldı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sona ermesinin ardından çıkışlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı seyirciler telleri yıktı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2021 Pazar, 18:05
Formula 1'de çıkış izdihamı: Teller yıkıldı
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

TELLER YIKILDI

Yarışın sona ermesinin ardından seyirciler alandan çıkmaktan büyük zorluk yaşadı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı seyirciler telleri yıkarak alandan çıkış yaptı. 



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