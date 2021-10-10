10 Ekim 2021 Pazar, 18:05

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

TELLER YIKILDI

Yarışın sona ermesinin ardından seyirciler alandan çıkmaktan büyük zorluk yaşadı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı seyirciler telleri yıkarak alandan çıkış yaptı.

Formula 1'de çıkış izdihamı: Teller yıkıldı — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 10, 2021



