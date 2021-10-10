Formula 1'de günün sorusu yağmur var mı?

10 Ekim 2021 Pazar, 11:19

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sine saatler kalırken İstanbul Park'a bağlanan yollarda trafik durdu.

Günün sorusu ise yağmur yağıp yağmayacağı yolunda. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışa geleceği yolundaki iddialar güçlendi. Özellikle A Kule'de yoğun önlemler dikkat çekiyor.

HAMILTON GERİDE!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Türkiye Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Lewis Hamilton, aldığı ceza nedeniyle yarışa 11. sıradan başlayacak. Şampiyonluk mücadelesi veren ve pilotlar klasmanında Verstappen'in iki puan önünde lider durumda bulunan Büyük Britanyalı pilot, güç ünitesindeki içten yanmalı motoru değiştirdiği için cuma günü 10 sıra geriden başlama cezası almıştı.

Sıralama turlarında 1.22.998 ile en hızlı ikinci tura imza atan Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, yarınki yarışta ilk cepten start alacak.

FIA'nın yarış sırasında yüzde 100 yağış olacak uyarısı ise takımlarca dikkate alınıyor.