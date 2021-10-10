Formula 1 Türkiye GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Ekim 2021 Pazar, 08:54

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı 10 Ekim Pazar günü (bugün) Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek.

Dünyada motor sporu yarışlarının en prestijlisi Formula 1, geçen sezonun ardından bir kez daha İstanbul’da! Formula 1’in 2020 takviminde sezonun en iyi yarışı seçilen Turkish Grand Prix, bu sezon da yine nefes kesecek. Geçen sezon Lewis Hamilton'ın kazanıp şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye GP 2021 programı şu şekilde:

Formula 1 heyecanı S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc yaptı.

Geçen sezon İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde eden, bu yıl da pilotlar klasmanının zirvesinde yer alan Büyük Britanyalı Hamilton, ilk antrenman seansında 1 dakika 24.178 saniyeyle en hızlı isim oldu.

Hollandalı Verstappen, 0.425 saniye farkla ikinci en iyi zamana imza atarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise Hamilton'ın 0.476 saniye arkasında kalarak üçüncü sırayı aldı.

İstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 13, Kimi Raikkonen ise 16'ncı sırada ilk antrenman seansını tamamladı.

Aston Martin pilotu Alman Vettel, 1.25.810'luk süre elde ederken, Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.25.933 ile turları bitirdi.

VETTEL'DEN İSTANBUL'DA "SU" VURGUSU

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Aston Martin pilotu Sabestian Vettel, suyun önemine dikkat çeken bir kaskla İstanbul Park Pisti'ne çıktı.

Alman pilotun Jens Munser tarafından tasarlanan kaskında "Su, hayattır" ifadesi yer aldı.

Red Bull takımı, otomobilde ve pilotların tulumlarında tasarım değişikliğine giderek, sezon sonunda Formula 1'den çekileceğini açıklayan motor tedarikçisi Honda'ya teşekkür etti.

Formula 1'de 8-10 Ekim tarihlerinde koşulması gereken Japonya Grand Prix'si takvimden çıkarılınca Red Bull, Suzuka Pisti'nde yapmayı planladığı sürpriz tasarım değişikliğini İstanbul Park'a taşıdı.

Aracı ve pilotların tulumlarını kırmızı-beyaz renklerle yenileyen Red Bull, aracın üzerine Japonca "Arigato (Teşekkür ederiz)" yazdı.

TÜRKİYE GP'DE POLE POZİSYONU VALTTERİ BOTTAS'IN

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları tamamlandı. Pole pozisyonunun sahibi Mercedes'ten Valtteri Bottas oldu. Lewis Hamilton, sıralama turlarını 1. sırada bitirmesine rağmen 10 sıra grid cezası nedeniyle yarışa 11. sıradan başlayacak.



