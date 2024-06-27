Formula 1'de heyecan Avusturya'da devam edecek
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 11. etabı olan Avusturya Grand Prix'si ile devam edecek.
Spielberg kentinde bulunan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde, 71 tur üzerinden düzenlenecek etapta sprint eleme turları, yarın TSİ 17.30, sprint yarışı 29 Haziran Cumartesi günü TSİ 13.00, yarış ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 7, Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 219 puan
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 150
3. Charles Leclerc (Monako): 148
4. Carlos Sainz (İspanya): 116
5. Sergio Perez (Meksika): 111
Takımlar
1. Red Bull: 330
2. Ferrari: 270
3. McLaren: 237
4. Mercedes: 151
5. Aston Martin: 58
Spor Haberleri
- Formula 1'de heyecan Avusturya'da devam edecek
- Sergio Oliveira'ya ülkesinden yakın takip
- A Milli Takım'a EURO 2024'te dev gelir
- Thomas Chory'den skandal sözler!
- İngiltere'de Wan-Bissaka'ya Sacha Boey benzetmesi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik
- 2024 NBA Draftı'nın 1. turu tamamladı!
- Azerbaycan askerlerinin Çekya galibiyeti sevinçi!
- Beşiktaş Rafa Silva'yı resmen açıkladı
- Fatih Terim Çekya maçını ve son 16 turunu değerlendirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
- Asla sevgili olmamanız gereken 4 burç!