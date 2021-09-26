Formula 1'de ıslak finiş; Hamilton rekor kırdı
Aşırı yağmurda Mercedes pilotu Lewis Hamilton, damalı bayrağı 1. sırada gördü ve 100. zaferini kazandı.
Formula 1'de sezonun 15. yarışı olan Rusya GP'ye yağmur damgasını vurdu.
Aşırı yağmurda Mercedes pilotu Lewis Hamilton, damalı bayrağı 1. sırada gördü ve 100. zaferini kazandı.
Yarışa son sırada başlayan Max Verstappen (Red Bull Racing) ikinci oldu.
Yarış öncesi yapılan hava tahminlerinin doğru çıkmasıyla birlikte; ıslak zeminde geçen yarışın sonları adeta nefes kesti. Seansın sonlarına doğru pilotların ıslak zemin lastiklerine geçilmesiyle yarışın seyri değişti.
Yarışın en büyük hayal kırıklığın ise Norris yaşadı. Başlangıçta geriye düşse de Norris, sonrasında Sainz'dan yerini geri aldı ve yarışın neredeyse tamamını kazanacak pozisyonda geçti, ancak lastik tercihiyle Norris, yarışı yedinci sırada bitirdi.
Kimi Raikkonen, yağmurun yağmasıyla birlikte tecrübesini de konuşturdu ve damalı bayrağı sekizinci sırada görerek Alfa Romeo'ya önemli puanlar kazandırdı. Fin pilot, böylelikle Covid-19 sonrası katıldığı ilk yarışta puan almış oldu.
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