Galatasaray'da 'Başkanlar Kurulu' toplanıyor; gündem mali genel kurul
Eski başkanlar, ikinci başkanlar, eski ve yeni divan başkanları gündemdeki sorunları masaya yatıracak.
Galatasaray’ın genç başkanı Burak Elmas, ‘Yüksek İstişare Kurulu’ adını verdiği ekibi ile bir araya geliyor. Eski başkanlar, ikinci başkanlar, eski ve yeni divan başkanları gündemdeki sorunları masaya yatıracak. Son gelişmelerin dışında Burak Elmas'ın almak istediği yetkiler de bu toplantıda görüşülecek.
Başkan Elmas, katılımcılara bir davet mektubu göndererek 13 Ekim’de Yüksek İstişare Kurulu’nun toplanacağını bildirdi. Bu toplantı Mustafa Cengiz döneminde pandemi gerekçe gösterilip gerçekleşmeyen iki mali kongrenin yapılacağı 16-17 Ekim tarihlerinden önce olacak.
Böylece hem bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapılacak hem de Başkan Burak Elmas genel kuruldan almak istediği yetkililerle ilgili bilgilendirme yapacak.
Sarı-kırmızılı kulüpte transfer döneminde ödenen yüksek bonservisler ve yapılan KAP bildirimlerinde bonuslar içeren detaylara yer verilmemesi üyelerin tepkisini çekiyor. Özellikle eski başkan ve yöneticilerin bu konuda artan eleştirileri gündeme Elmas ve ekibine “şeffaflık” uyarısı yapacağı belirtiliyor.
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