Formula 1'de Max Verstappen, Hollanda Grand Prix'sinde ilk sırada başlayacak!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 18:07
Formula 1'de Max Verstappen, Hollanda Grand Prix'sinde ilk sırada başlayacak!
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Hollandalı pilot Max Verstappen, kendi ülkesinde koşulan sıralama turlarında pole pozisyonunu almayı başardı.

Verstappen, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 10.342 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 24 yaşındaki pilot, kariyerinin 17. pole pozisyonuna ulaştı.

Hollandalı sürücünün 0.021 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) 2'nciliği, pisti liderden 0.092 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) ise 3'üncülüğü elde etti.

72 turluk yarış pazar TSİ 16.00'da başlayacak.


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