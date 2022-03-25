Formula 1'de Sebastian Vettel, Suudi Arabistan Grand Prix'sine katılamayacak
Suudi Arabistan Grand Prix'si, Formula 1 sezonun ikinci yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Alman pilot Sebastian Vettel'den üzücü bir haber geldi. Vettel'in koronavirüs sebebiyle Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarışamayacağı açıklandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.
Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'ndeki yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları cumartesi, yarış ise pazar günü 20.00'de başlayacak.
SEBASTIAN VETTEL YERİNE HULKENBERG
Geçen hafta koşulan Bahreyn Grand Prix'sine koronavirüs sebebiyle katılamayan Alman pilot Sebastian Vettel, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde de yarışamayacak.
Aston Martin Formula 1 Takımı, yaptığı açıklamada, Alman pilotun henüz yarışabilecek durumda olmadığını ve bu sebeple yarışa katılamayacağını belirterek Bahreyn Grand Prix'sinde olduğu gibi Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Vettel'in yerine Nico Hulkenberg'in yarışacağını duyurdu.
SEZONUN İLK YARIŞI LECLERC'İN
F1 heyecanının ikinci kez yaşanacağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde geçen sezon pole pozisyonu ve yarış galibiyetini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.
Hamilton ya da George Russell'ın pazar günü podyumun zirvesine çıkması halinde Mercedes takımı Formula 1 tarihindeki 125. galibiyetine ulaşacak.
Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz duble yaparken, Hamilton üçüncülüğü elde etmişti. Son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen ise bitime üç tur kala otomobilindeki sorun nedeniyle yarış dışı kalmıştı.
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