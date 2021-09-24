Formula 1'de sıradaki durak Rusya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına Rusya ev sahipliği yapacak.
Organizasyonun 15. ayağı, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki 5,8 kilometrelik Soçi Pisti'nde 53 tur üzerinden düzenlenecek.
Rusya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Yarış ise 26 Eylül Pazar günü aynı saatte başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 7, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine) ve Daniel Ricciardo'nun (McLaren-Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Max Verstappen (Hollanda): 226.5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan
3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 141
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 132
5. Sergio Perez (Meksika): 118
Takımlar klasmanı
1. Mercedes 362,5
2. Red Bull-Honda: 344.5
3. McLaren-Mercedes: 215
4. Ferrari: 201,5
5. Alpine-Renault: 95
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