Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yer alan Corniche Pisti'nde koşulacak.

AA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:58
Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak. 

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın, yarış ise 19 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

SON ŞAMPİYON İLK YARIŞTA ZAFERE ULAŞMIŞTI

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

Max Verstappen

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 18

3. Fernando Alonso (İspanya): 15

4. Carlos Sainz (İspanya): 12

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10

TAKIMLAR

1. Red Bull: 43

2. Aston Martin: 23

3. Mercedes: 16

4. Ferrari: : 12

5. Alfa Romeo: 4


formula 1 Suudi Arabistan Max Verstappen

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