Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan
Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yer alan Corniche Pisti'nde koşulacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.
Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın, yarış ise 19 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
SON ŞAMPİYON İLK YARIŞTA ZAFERE ULAŞMIŞTI
Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.
Max Verstappen
Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 18
3. Fernando Alonso (İspanya): 15
4. Carlos Sainz (İspanya): 12
5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10
TAKIMLAR
1. Red Bull: 43
2. Aston Martin: 23
3. Mercedes: 16
4. Ferrari: : 12
5. Alfa Romeo: 4
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