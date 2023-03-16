Avusturya Grand Prix'si 4 yıl daha F1 takviminde kalacak

Avusturya Grand Prix'sinin 2027 sezonuna kadar F1 takviminde kalacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 08:04
Avusturya Grand Prix'si 4 yıl daha F1 takviminde kalacak
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Avusturya Grand Prix'sinin 2027 sezonuna kadar F1 takviminde kalacağı duyuruldu.

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Organizatör ile 4 yıllık yeni bir anlaşmaya varılmasının ardından Formula 1, 2027 yılına kadar Avusturya'da yarışmaya devam edecek." denildi.

Avusturya Grand Prix'si 2014'te Formula 1 Dünya Şampiyonası'na geri döndükten beri şampiyonanın takviminde yer alıyor.


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