Avusturya Grand Prix'si 4 yıl daha F1 takviminde kalacak
Avusturya Grand Prix'sinin 2027 sezonuna kadar F1 takviminde kalacağı açıklandı.
Avusturya Grand Prix'sinin 2027 sezonuna kadar F1 takviminde kalacağı duyuruldu.
Formula 1'den yapılan açıklamada, "Organizatör ile 4 yıllık yeni bir anlaşmaya varılmasının ardından Formula 1, 2027 yılına kadar Avusturya'da yarışmaya devam edecek." denildi.
Avusturya Grand Prix'si 2014'te Formula 1 Dünya Şampiyonası'na geri döndükten beri şampiyonanın takviminde yer alıyor.
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