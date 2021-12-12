Formula 1'de yüzyılın yarışında Hamilton ile Verstappen karşı karşıya
Formula 1’de 2021 sezonunun en büyüğü bugün TSİ 16.00’da başlayacak Abu Dabi GP’sinde belli olacak. Tüm dünyanın heyecanla beklediği yarış S Sport 2’den naklen yayımlanacak.
Tarihin en çekişmeli sezonlarından birini yaşayan Formula 1’de şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor. Pilotlar ve markalar klasmanında 2021 yılının en büyükleri TSİ 16.00’da start alacak Abu Dabi Grand Prix’si sonucunda belli olacak.
Tüm dünyada yarışseverlerin nefeslerini tutarak izleyeceği Abu Dabi Grand Prix’sinde, her ikisi de 369.5 puana sahip olan Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes’ten Lewis Hamilton, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.
MAX VERSTAPPEN KAZANIRSA BİR iLK OLACAK
24 yaşındaki Hollandalı Verstappen kariyerinin ilk dünya şampiyonluğu için piste çıkacak. 36 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton kazanırsa, toplamda 8. kez dünya şampiyonluğuna ulaşacak ve Formula 1’in rekorunu kıracak.
MARKALAR KLASMANINDA MERCEDES 30 PUAN ÖNDE
Tıpkı pilotlar gibi müthiş bir rekabetin yaşandığı markalar klasmanında Mercedes, son yarışa 30 puan önde birinci sırada giriyor. 587,5 puanlı Mercedes ve 559,5 puanlı Red Bull’un en yakın takipçileri 307,5 puanlı Ferrari.
HAMiLTON BU PiSTTE 5 YARIŞ KAZANDI
Rakibinden çok daha tecrübeli olan Hamilton, daha önce Abu Dabi’de yapılan yarışlarda 5 kez (2011, 2014, 2016, 2018 ve 2019) birinci oldu. Verstappen ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.
2 REKOR BiRDEN KIRILABiLiR
Formula 1’in gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından biri olan Lewis Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020’nin ardından 8. şampiyonluğunu elde ederek rekor kırmayı hedefliyor.
Organizasyon tarihinin en fazla yarış birinciliğine (103) ve pole pozisyonuna (103) sahip ismi olan Lewis Hamilton, şampiyonluk hedefine ulaşırsa, Michael Schumacher ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirecek. Formula 1’e adım attığı 2007 yılından itibaren mücadele ettiği 15 sezonda da yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca Schumacher’in ‘peş peşe en fazla şampiyonluk yaşayan F1 pilotu’ rekorunu da egale etme peşinde.
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