Formula 1 son yarış (Abu Dhabi Grand Prix) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

06 Aralık 2021 Pazartesi, 19:13

Sezonun sondan bir önce yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından, Formula 1'de gözler sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sine çevrilmiş durumda.

Sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın eşit puanla girecek.

ABU DHABI GRAND PRIX NE ZAMAN?

Abu Dhabi Grand Prix 1. antrenman turları: 10 Aralık 2021, saat 12.30

Abu Dhabi Grand Prix 2. antrenman turları: 10 Aralık 2021, saat 16.00

Abu Dhabi Grand Prix 3. antrenman turları: 11 Aralık 2021, saat 13.00

Abu Dhabi Grand Prix sıralama turları: 11 Aralık 2021, saat 16.00

Abu Dhabi Grand Prix ana yarış: 12 Aralık 2021, saat 16.00

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

TAKIMLAR

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149

SUUDİ ARABİSTAN'DA YILLARCA UNUTULMAYACAK YARIŞ

Yarış başından itibaren sık sık tekerlek tekerleğe mücadeleye giren Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında ilginç anlar yaşandı.

ARKADAN ÇARPTI

Yarışın 37. turunda Verstappen en önde giderken Hollandalı pilota yeri vermesi söylendi. Bu esnada Verstappen yavaşladı ve Lewis Hamilton arkadan çarptı.

Bu çarpışmanın ardından Hamilton'ın ön kanadında küçük bir hasar oluştu. Yarışın devamında Verstappen, Hamilton'a yol vermek zorunda kaldı.

HAMILTON KAZANDI SON HAFTA ÖNCESİ PUANLAR EŞİTLENDİ

Olaylı Suudi Arabistan GP'yi Lewis Hamilton kazandı. Max Verstappen ikinci sırada bitirdi. Son yarışa Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5 puanla eşit giriyor. Sezonun final yarışı Abu Dabi'de gerçekleşecek.

HAMILTON GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Lewis Hamilton, yarışın sonunda duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. İngiliz pilot, "Uzun zamandır yarışıyorum. Mantıklı ve olabildiğince sert davranmaya çalıştım. Gerçekten çok zordu. Özellikle takım olarak çok çabalıyız. Herkesle gurur duyuyorum. Max'ın neden yavaşladığını anlamadım ve çarptım" şeklinde konuştu.

TEPKİLER EŞLİĞİNDE AÇIKLAMA

Zirvenin bir diğer ortağı Verstappen ise "Çok olaylı bir yarıştı. Çok fazla şey oldu. Durum böyle. Pistte elimden gelen her şeyi ortaya koydum. Lastiklerin sonuna kadar gideceğini düşünmüyordum. Başlangıç iyiydi. Yine de ikinci sırada bitirdik. Lewis Hamilton geçsin diye yavaşladım. Sonra temas yaşadık. Ne olduğunu anlayamadım orada." ifadelerini kullandı.

SONRADAN İNCELENDİ

Max Verstappen, pist dışına çıkıp avantaj kazandığı gerekçesiyle inceleme altındaydı ve bu esnada Red Bull Honda, Hollandali pilottan, arkasında bulunan Lewis Hamilton'a yol vermesini istedi.

Max Verstappen telsizden gelen bu uyarının ardından son viraj öncesinde yavaşladı ve arkasından gelen Lewis Hamilton, Hollandalı pilota arkadan çarptı.

İngiliz sürücünün ön kanadının kırıldığı tartışmalı temas, yarış sonrasında Komiserler Kurulu'nda incelendi.

VERSTAPPEN'E CEZA

Komiserler Kurulu, her iki pilotu dinleyip verileri inceledikten sonra TSi 01:36 itibariyle Max Verstappen'e 10 saniye zaman cezası verdi. Daha önce 5 saniye cezası alan Hollandalı pilot, bu cezaya rağmen ikinci sırayı kaybetmedi.



