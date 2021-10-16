Formula 1'in en çok kazanan sürücüsü Hamilton'ın serveti ne kadar?
Lewis Hamilton bu sezon Mercedes ile sekizinci kariyer şampiyonluğunu kazanmaya çalışırken, tüm Formula 1 sürücüleri arasında en yüksek maaşa sahip isim oldu
Formula 1'de elde ettiği başarılarla yaşayan bir efsaneye dönüşen Lewis Hamilton, motor sporlarının en çok kazanan isimlerinden biri oldu.
Britanyalı sürücü şimdiye kadar 100 galibiyet ve 176 podyum ile 7 şampiyonluk elde etti. Mercedes pilotu, pist dışında da yaptıklarıyla birçok kişiye ilham kaynağı oldu.
Pistteki başarısı, dev sponsorluk anlaşmalarını beraberinde getirirdi. Lewis Hamilton'ın serveti ve 2021'deki maaşı ise tartışması konusu.
2007'de McLaren ile resmi bir Formula 1 sürücüsü olarak direksiyona geçen 36 yaşındaki Britanyalı McLaren ve Mercedes ile geçirdiği 14 sezonda 370 milyon Avro kazandığı tahmin ediliyor.
Lewis Hamilton bu sezon Mercedes ile sekizinci kariyer şampiyonluğunu kazanmaya çalışırken, tüm Formula 1 sürücüleri arasında en yüksek maaşa sahip.
Net maaşı 47 milyon Avro olan Hamilton'ın sezon için bonuslarıyla birlikte toplam gelirinin 56,4 milyon Avro'ya ulaşması bekleniyor.
Vergiler ve kazancına ilişkin çeşitli kesintiler eklendikten sonra, Lewis Hamilton'ın İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin sporcusu olduğuna inanılıyor. Times'a göre ise serveti toplamda 308 milyon Avro.
Kaynak: NTV Spor
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