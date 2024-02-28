Formula 1'in Türkiye yayın hakkı belli oldu!

Formula 1, beIN Sports ile Türkiye hakları için 10 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:40
Formula 1'in Türkiye yayın hakkı belli oldu!
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Uzun süredir merak edilen Formula 1, Türkiye hakları anlaşması netliğe kavuştu. 

Formula 1, beIN Sports ile Türkiye hakları için 10 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı.

BeIN Sports 2024 itibariyle Formula 1'in dışında aynı zamanda F2, F3, Porsche Supercup ve F1 Academy'nin sıralamaları ve antrenman seanslarını da yayımlayacak.


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