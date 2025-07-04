Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fotoğraf çekimine katılmayan Hulusi Belgü'den flaş açıklama: 'Onunla aynı karede olmam'

Fotoğraf çekimine katılmayan Hulusi Belgü'den flaş açıklama: 'Onunla aynı karede olmam'

4.07.2025 16:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fotoğraf çekimine katılmayan Hulusi Belgü'den flaş açıklama: 'Onunla aynı karede olmam'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Süper Lig 2024-25 sezonu fikstür çekiminin ardından konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Süper Lig 2024-25 sezonu fikstür çekiminin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Fikstürün genel anlamda beklentilerine uygun olduğunu belirten Belgü, "Çekimden önce kısıtların yanlış olduğunu söylemiştim, yine söylüyorum. Lige yeni çıkan takımlarla üst üste oynayacağız. Galatasaray'ı da ilk yarıda sahamızda ağırlayacağız. Bu, son 3 yılın neredeyse birebir aynı fikstürü. Tam beklediğim gibi oldu" ifadelerini kullandı.

"6 NUMARAYI ÇEKMEDİK, SEVİNDİM"

Avrupa maçları sonrası deplasman riskine dikkat çeken Belgü, "Sevindiğim husus, 6 numarayı çekmedik. Eğer 6'yı çekseydik, Avrupa dönüşlerinde sürekli deplasmana gidecektik. Bu açıdan avantajlıyız" dedi.

"ADİL BİR LİG OLSUN"

Yeni sezon öncesinde hakem performanslarına da değinen Hulusi Belgü, "Umarım adil bir yarış olur. Hakemler görevlerini layıkıyla yerine getirir. MHK yeni klasman hakemlerini açıkladı ama eski isimler hâlâ var. Temennimiz; daha adaletli, şeffaf bir lig izlemek" şeklinde konuştu.

"KULÜBÜME HAKARET EDENLE AYNI KAREDE OLMAM"

Fikstür törenindeki toplu fotoğraf çekimine neden katılmadığı sorulan Belgü, "Kulübüme ve başkanıma hakaret eden biriyle aynı karede olmam" cevabını vererek, törene katılan bazı isimlere dolaylı bir gönderme yaptı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Fikstür #Hulusi Belgü

İlgili Haberler

Hulusi Belgü'den Fenerbahçe tarafrarına çağrı
Hulusi Belgü'den Fenerbahçe tarafrarına çağrı Fenerbahçe Medicana'nın, Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından, Voleyboldan Sorumlu Yönetici Hulusi Belgü, taraftara çağrıda bulundu.
Hulusi Belgü: 'Galatasaray maçını kazanmak büyük bir mutluluk'
Hulusi Belgü: 'Galatasaray maçını kazanmak büyük bir mutluluk' Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Voleybol Sultanlar Ligi play-off turunda karşılaştıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Belgü, "Her Galatasaray maçını kazanmak bize büyük bir mutluluk veriyor. Güzel bir maç oldu" dedi.
Fenerbahçe'den fikstür çekimi öncesi tepki: 'TFF'ye gerekli uyarıları yaptık!'
Fenerbahçe'den fikstür çekimi öncesi tepki: 'TFF'ye gerekli uyarıları yaptık!' Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trendyol Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun fikstür çekimi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.