Francesco Farioli'nin takımı Nice yeniden lider!
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Nice, deplasmanda Clermont'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Nice, deplasmanda Clermont'a konuk oldu.
Gabriel Montpied Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Nice 1-0 kazanmayı başardı.
Eski Alanyaspor ve Karagümrük'ün hocası Farioli'nin takımı Nice, 37. dakikada Laborde'nin kaçırdığı penaltı ile ilk yarıyı golsüz kapattı. Baskısını ikinci yarıda da sürdüren Nice'te 74. dakikada Boudaoui'nin golü ise galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Nice 22 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe bir kez daha yükseldi. Clermont ise 5 puanda kaldı.
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