Farioli'nin Nice'i zirve takibini sürdürüyor
Fransa Ligue 1'in 15. hafta maçında Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, sahasında Reims'i 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Fransa Ligue 1'de Francesco Farioli'nin çalıştırdı Nice, sahasında Reims ile karşılaştı.
Allianz Riviera'da oynanan maçı Nice 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Gaetan Laborde ve 82. dakikada Jeremie Boga kaydetti. Reims'in tek golü 78. dakikada Yunis Abdelhamid'den geldi.
Francesco Farioli'nin öğrencileri bu sonuçla ligde 9. galibiyetini aldı. Reims ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Nice bu galibiyetin ardından puanını 32'ye çıkardı ve 36 puanlı lider PSG'yi takibini sürdürdü. Reims ise 23 puanda kaldı.
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