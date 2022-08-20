Rıdvan Dilmen'den Ümraniyespor - Galatasaray maçı için olay yorum: Kim bulduysa lanetliyorum
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadele sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken karşılaşmanın ilk yarısının ardından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Bu defanstan pasla çıkma işini kim bulduysa lanetliyorum onu gerçekten" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken maçtaki tek gol Bafetimbi Gomis'ten geldi.
Rıdvan Dilmen, HangiKredi Ümraniyespor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
"BÖYLE OYNARSANIZ YERSİNİZ"
İki takımın da defanstan pasla çıkarken hatalar yaptığını belirten Dilmen, "Bu defanstan pasla çıkma işini kim bulduysa lanetliyorum onu gerçekten. Sonra maçtan bitince 'Bireysel hatadan gol yedik!' diyorsunuz. Böyle oynarsanız yersiniz zaten" ifadelerini kullandı.
Dilmen “İlk yarıyı kaybetmeyenler bir şey kaybetmedi. Vasat bir maçtı. Bireysel hatadan gol yedik diyorlar ama böyle oynarsan elbette yersin. Bireysel hatadan çıkmaya çalışırken gol yedirme riski var. Galatasaray kendi sahasında stoper ve kalecilerin pas yaptığı başka bir takım yok. Korner ya da duran toptan gol olabilir. Akan oyun yok. Yunus bir usta ayak. Kerem’in iş bitiriciliği var. Hakem için kolay bir maçtı. Ali Şansalan’ın konuşulanlar aklına girmiş. Sarı karttan dolayı bir pozisyonu göstermedi. Seminerde yönlenmemeleri lazım. Galatasaray’ın üzerine ölü toprağı serpilmiş. Sanki şampiyonluktan kopulmuş fiziksel bir düşüş var. Arzu yok sanki sezon sonu mental yorgunluk var. Ümraniyespor Galatasaray’a göre daha oturaklı bir takım. Kaybetseler sürpriz olmaz. Savunmayı çıkaramıyor Galatasaray kontraya yakalanmıyor. Hatayı değerlendiren kazanır" dedi.
Dilmen, Galatasaray'ın yeni transferi Mertens için ise şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray’da Mertens’in girişi pas artışını ve orta saha etkisini arttırdı. Mertens takımı aldı yarı alana taşıdı. Yunus Akgün’ün yıldız gibi dönmesi önemli ama Galatasaray’ın tecrübesini alması lazım. Vazgeçilmez olacaktır. Kerem değişikliğini doğru bulmadım. Oyuncunun kafası karışıyor olabilir Kerem’in. Savunması daha ideal değil."
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