Frankfurt, St. Pauli'yi Burkardt ile geçti!

Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Frankfurt sahasında St. Pauli'yi ağırladı.

Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 56. dakikalarda Jonathan Burkardt kaydetti. Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun 71 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Frankfurt ligde 13 puana ulaşırken, St. Pauli ise 7 puanda kaldı. Ligin sonraki haftasında Frankfurt deplasmanda Heidenheim ile karşılaşacak. St. Pauli ise sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek.