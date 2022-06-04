Fransa Açık finalinde Rafael Nadal'ın rakibi Casper Ruud oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Hırvat tenisçi Marin Cilic'i mağlup eden Norveçli raket Casper Ruud finale yükseldi.

AA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 09:48
Fransa Açık finalinde Rafael Nadal'ın rakibi Casper Ruud oldu
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı final maçında 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile 20 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic karşılaştı.

2 saat 55 dakika süren mücadelede rakibini 3-6, 6-4, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup eden 23 yaşındaki Ruud, adını finale yazdırdı.

Kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen Ruud, 5 Haziran Pazar günü 5 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile şampiyonluk maçına çıkacak.


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