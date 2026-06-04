Klose, Pele, Ronaldo... İşte Dünya Kupası'nın unutulmaz 11 golcüsü

Karşılaşmalarda mevki gereği sonuca direkt etki eden golcüler, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası 'nda da takımlarının en büyük kozları olacak.

Uluslararası alanda en büyük futbol organizasyonu Dünya Kupası'nda Brezilyalı Pele, Alman Gerd Müller, İtalyan Paolo Rossi ve Arjantinli Mario Kempes gibi birçok yıldız isim, yıllar boyunca attıkları gollerle ülkelerinin başarılarında kilit rol oynarken kazanılan kupalarda da ön plana çıkmayı başardı.

Teknik direktör Vittorio Pozzo, İtalya Milli Takımı'nın formasıyla çıktığı 53 karşılaşmada 33 gol atan futbolcu için " Eğer Meazza varsa, maça 1-0 önde başlıyorsunuz demektir " ifadesini kullanmıştı.

Saha içindeki şovmenliğinin yanı sıra saha dışındaki renkli hayatıyla da bilinen Meazza, 1934 ve 1938'de Dünya Kupası'nı kaldıran İtalya Milli Takımı'nın en çok hatırlanan ismi.

Topla ceza sahasında buluştuğunda rakip takım savunmasını "kaosa" sürükleyen İtalyan golcü Giuseppe Meazza, futbol tarihinde adını, son derece yetenekli ve gol yollarında usta futbolcu olarak duyurdu.

Real Madrid'deki takım arkadaşı Alfredo Di Stefano'nun, "süper yetenek" diye bahsettiği oyuncu, sadece futbol tarihinin değil, tüm "20. yüzyılın en ünlü Macarı" olarak övülüyor.

Milli takımıyla 1954'teki Dünya Kupası'nda final oynayan ve 1962'deki kupada da takımdaki yerini alan Puskas, futbol tarihinin en iyi golcüleri arasında sayılıyor.

Real Madrid'in efsanevi ismi Ferenc Puskas, Macaristan Milli Takımı'nın uluslararası alanda en başarılı olduğu dönem 1950'li yıllarda, ülkesinin en ünlü ve yetenekli futbolcusu olarak tarihe geçti.

Oynadığı tek Dünya Kupası İsveç 1958'de Fransa formasıyla rakip filelere 13 gol gönderen Fontaine, bir turnuvada en fazla gol bulan oyuncu konumunda.

Takım arkadaşı Rene Bliard'ın sakatlanmasıyla 1958'de oynama fırsatı bulan Fontaine, Paraguay ile yapılan açılış maçında 3 gol birden atarak ilk 11'i çoktan hak ettiğini herkese gösterdi.

Fas doğumlu Just Fontaine, 1958'deki Dünya Kupası'na kadar Fransa Milli Takımı'nın formasını sadece iki kez giydi.

PELE

Futbolda tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Pele, 4 kez katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında 12 gol attı ve Brezilya'nın 3 Dünya Kupası kazanmasında başrolü oynadı.

1958'deki Dünya Kupası'nda henüz 17 yaşındayken forma giyen Pele, yarı final maçında "hat-trick" yaptı ve İsveç ile oynanan final maçında hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir gol atarak takımını galibiyete taşıdı.