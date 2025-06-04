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Fransa Açık'ta Lois Boisson yarı finale çıktı

Fransa Açık'ta Lois Boisson yarı finale çıktı

4.06.2025 22:27:00
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AA
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Fransa Açık'ta Lois Boisson yarı finale çıktı

Fransa Açık'ta (Roland Garros) Fransız Lois Boisson, Rus Mirra Andreeva'yı 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Fransız Lois Boisson, Rus Mirra Andreeva'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.


Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında sezonun sürpriz oyuncusu Boisson ile 6 numaralı seribaşı Andreeva karşılaştı.


Kariyerinde daha önce hiç grand slam başarısı bulunmayan Boisson, iki saat 8 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-3 biten setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.


Boisson, yarı finalde 2 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'un rakibi oldu.

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