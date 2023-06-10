Fransa Açık tek erkeklerde finalin adı kondu!
Norveçli raket Casper Ruud, Fransa Açık tek erkekler yarı final müsabakasında Alman tenisçi Alexander Zverev'i setlerde 3-0 mağlup ederek finalde Sırp Novak Djokovic'in rakibi oldu.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud, finalde Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşacak.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın akşam seansında, tek erkeklerde yarı final ikinci müsabakası yapıldı.
FİNAL PAZAR GÜNÜ
Geçen yılın finalisti ve 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 2 saat 9 dakika süren karşılaşmada turnuvadaki 22 numaralı seribaşı Alman tenisçi Zverev'i 6-3, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı.
Ruud, finalde Djokovic ile 11 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek.
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